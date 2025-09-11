موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ پر مقدمات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ای چالان سے بچنے والے جن لوگوں نے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ کر رکھی ہے ان کے خلاف موثر کاروائی کی جا رہی ہے۔۔۔
اور ایسے افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ٹریفک ایجوکیشن سرگودھا کے انچارج ساجد محمود نے بتایا کہ لوگوں نے ای چالان سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ کر رکھی ہے جن کی چیکنگ کے دوران پکڑے جانے پر نہ صرف موٹر سائیکل اور گاڑی بند ہوگی بلکہ ایسے افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے کیونکہ نمبر پلیٹ کی ٹیمپرنگ کرنا سنگین جرم ہے تمام شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال لازم کریں تاکہ ان کی اور دوسروں کی قیمتی جانیں بچانے میں مدد مل سکے ۔