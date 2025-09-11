صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ پر مقدمات

  • سرگودھا
موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ پر مقدمات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ای چالان سے بچنے والے جن لوگوں نے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ کر رکھی ہے ان کے خلاف موثر کاروائی کی جا رہی ہے۔۔۔

 اور ایسے افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ٹریفک ایجوکیشن سرگودھا کے انچارج ساجد محمود نے بتایا کہ لوگوں نے ای چالان سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس کی ٹیمپرنگ کر رکھی ہے جن کی چیکنگ کے دوران پکڑے جانے پر نہ صرف موٹر سائیکل اور گاڑی بند ہوگی بلکہ ایسے افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے کیونکہ نمبر پلیٹ کی ٹیمپرنگ کرنا سنگین جرم ہے تمام شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال لازم کریں تاکہ ان کی اور دوسروں کی قیمتی جانیں بچانے میں مدد مل سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن