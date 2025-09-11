جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسرائیل کیخلاف احتجاجی مظاہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کال پر ملک بھر کی طرح سرگودھا میں بھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسرائیلی بربریت کے خلاف چونگی نمبر9کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔۔۔
اور چوک سیٹلائٹ ٹاؤن تک ریلی نکالی گئی، جس کی قیاد ت ضلعی نائب امیر ملک فضل الہی اعوان،میاں انعام الحق، ضلعی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر طاہر فاروق، اسامہ اعجاز چوہدری،ملک عمران حسن اعوان نے کی ، اس موقع پر پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گر د اسرائیل کا فلسطین کے بعد قطر میں حما س قیا د ت پر فضا ئی حملہ قابل مذمت ہے ا سرائیل اپنی دہشتگر د ی سے با ز نہیں آ ر ہا اسرائیل کے مجرما نہ حملے عالمی قوا نین اور خود مختار ی کی کھلی خلا ف ور ز ی ہے لمحہ فکریہ ہے کہ اسرائیل کی دہشت گر د ی پر ا سوقت پوری د نیا خا مو ش تما شائی بنی ہو ئی ہے ، عالمی بر اد ر ی اسرائیل کی دہشت گر د ی کی رو ک تھا م کیلئے عملی اقدا ما ت کر ے ۔