جمہوریت کی بقاء کیلئے مسلم لیگ ن نے مشکل فیصلے کئے ہیں،میاں اکرام الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ جمہوریت کی بقاء کیلئے مسلم لیگ ن نے مشکل فیصلے کئے ہیں تاکہ پاکستان میں مارشل لاء کی راہ کو روکا جائے۔۔۔
اس اقدام سے مسلم لیگ ن کی سیاست پر اثرات بھی مرتب ہورہے ہیں مگر ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی فلاح کیلئے قربانیاں دی ہیں ہم پر تنقید کی جارہی ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں جمہوریت ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا اس وقت پاکستان کسی بھی ایسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہوسکتا جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو ،مسلم لیگ ن کی ہر ممکن کوشش ہے کہ پاکستان جمہوری طریقہ سے آگے بڑھے ۔