سیلاب زدہ علاقوں میں زہریلے حشرات ،آوارہ کتوں کی بھر مار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں زہریلے حشرات ،آوارہ کتوں کی بھر مار ہونے پر انتظامیہ کو ترجیح بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔

 اس ضمن میں سانپ ،کتے کے کاٹے کی ویکسین وافر مقدار میں متاثرہ علاقوں میں فراہمی یقینی بنانے کا کہا گیا ہے تاکہ متاثرین محفوظ رہ سکیں جبکہ بلدیاتی اداروں کو سختی سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی کرنے کی خصوصی مہم شروع کی جائے اور روزانہ کی پراگریس رپورٹ ارسال کی جائے ۔

 

