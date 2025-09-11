سیلاب میں بھی حکومت اور اپوزیشن کے مابین اختلافات کی خلیج کم نہیں ہوئی ،سمیرا ملک
خوشاب(نمائندہ دُنیا) سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مفاہمت کی راہیں مسدود ہونے سے عوامی توقعات دم توڑ چکی ہیں۔۔۔
موجودہ سیلابی صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ ملک کی تمام سیاسی قوتیں ملک کر متاثرین سیلاب کی بحالی کیلئے اپنا اجتماعی کرد ار ادا کرتیں لیکن اس صورتحال میں بھی حکومت اور اپوزیشن کے مابین اختلافات کی خلیج کم نہیں ہوئی اس صورتحال میں سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ متاثرین کی بحالی کا خواب بھی پورا ہوتا نظر نہیں ، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ستاھ دیگر تمام سیاسی قتوں میں ہم آہنگی کے فروغ کیلئے محب وطن قوتیں اپنا کردار ادا کریں ۔