صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروئیکل کینسر سے بچائو کی مہم ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

  • سرگودھا
سروئیکل کینسر سے بچائو کی مہم ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خوشاب ڈاکٹر را گلزار کی زیر نگرانی ڈی ایچ ڈی سی میں عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے سروئیکل کینسر سے بچاو کے لئے شروع کی جانیوالی مہم کے حوالے سے سوشل موبلائزرز کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا نعقاد کیا گیا۔۔۔

 اس تربیتی سیشن میں سوشل موبالائزرز کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور محکمہ صحت کی ٹیموں کو سروائیکل کنسر سے بچاو کیلئے ویکسین لگابے کی عملی تربیت دی گئی، اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر راو گلزا ر یوسف اور ڈی دی ایچ او ڈاکٹر طاہر حیات ڈھڈی نے کہا کہ یہ کینسر کے خلاف پہلی ایسی ویکسین ہے جس کی بدولت خواتین اس موذی مرض سے چھٹکارا پاکرخوشگوار زندگی کی طرف لوٹ سکیں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن