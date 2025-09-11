سروئیکل کینسر سے بچائو کی مہم ایک روزہ تربیتی ورکشاپ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خوشاب ڈاکٹر را گلزار کی زیر نگرانی ڈی ایچ ڈی سی میں عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے سروئیکل کینسر سے بچاو کے لئے شروع کی جانیوالی مہم کے حوالے سے سوشل موبلائزرز کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا نعقاد کیا گیا۔۔۔
اس تربیتی سیشن میں سوشل موبالائزرز کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور محکمہ صحت کی ٹیموں کو سروائیکل کنسر سے بچاو کیلئے ویکسین لگابے کی عملی تربیت دی گئی، اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر راو گلزا ر یوسف اور ڈی دی ایچ او ڈاکٹر طاہر حیات ڈھڈی نے کہا کہ یہ کینسر کے خلاف پہلی ایسی ویکسین ہے جس کی بدولت خواتین اس موذی مرض سے چھٹکارا پاکرخوشگوار زندگی کی طرف لوٹ سکیں گی۔