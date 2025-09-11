سلانوالی :رشتے کا تنازع ، 3بھائیوں کو گولیاں مار دیں، ایک قتل
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی کے نواحی گاؤں میں رشتہ کے تنازع پر 3بھائیوں کو گولیاں مار دی گئیں ایک جاں بحق ہو گیا ،زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی منتقل کر دیا گیا ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی قصبہ شاہ نکڈر کے قریب گاؤں چک نمبر 162 شمالی کے رہائشی عمران کے حقیقی بھائی کی سالی نے گھر سے بھاگ کر اپنے آشنا سے شادی کر لی تھی بعدازاںدونوں خاندانوں نے رنجش بھلا کر صلح کر لی ، گزشتہ روز سالی کا شوہرفو تیدگی پر گاؤں آیا ہوا تھا جہاں پر اس کی تینوں بھائیوں سے تلخ کلامی ہو گئی ،موقع موجود افراد نے معاملہ رفع دفع کرا دیا بعد ازاں ملزم نے واپس جا کر اپنے مسلح افرا د بھیج دئیے جس کی فائرنگ سے عمران گولی لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اس کے دو حقیقی بھائی ظفر اور مظفر شدید زخمی ہو گئے ، اطلاع پر تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو تحویل میں لے کر ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی پہنچایا پوسٹ مارٹم کے بعد عمران کی لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی اور زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودھا منتقل کر دیا گیا ہے ، تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔