ن لیگ وطن عزیر سے شدت پسندی اور فسادات کی سیاست کو دیس نکالا دے کر ہی دم لے گی ،شجاع الرحمن ٹیپو
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن)ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری ممتاز مائنز اونر چو دھری شجاع الرحمن ٹیپو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن) پاکیزہ سیاست کی امین ہے انشا اﷲ وطن عزیر سے شدت پسندی اور فسادات کی سیاست کو دیس نکالا دے کر ہی دم لے گی۔۔۔
میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمرانی دور اقتدارمیں پر تشدد سیاست کو فروغ دینے کیلئے نسل کو شدت پسندی کی جانب راغب کیا گیا مسلم لیگ(ن)اس صورتحال کے تدارک کیلئے نوجوانوں کو اس صورتحال کے تدارک کیلئے نوجوانوں کو انتہاپسندی کے منفی رویوں سے نکال کر ان کی کردار سازی کیلئے مثبت سرگرمیوں کا فروغ دینا ضروی ہے ۔