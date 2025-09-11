پیرا فورس گرانفروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سرگرم
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر کے احکامات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں گرانفروشی اورذخیرہ اندوزی کے تدارک کیلئے پیرا فورس حرکت میں آ گئی۔۔۔
اور ضلعی صدر مقام جوہر آباد کے ہوٹلوں اور تندورواں پر حکومت کے مقرر کردہ نرخوں عمل درآمد یقینی بنانے کیلئے موثر کاروائیاں شروع کر دی گئیں ، گزشتہ روز پیرا فورس نے سرکاری نرخنامے سے ہٹ کر مہنگی روٹی فروخت کر نے پر ہوٹلوں اور تندروں کو بھاری جرمانے کئے اور انتباہ کیا کہ سرکاری نرخناموں پر عمل در آمد یقینی بنایا جائے دریں اثنا پیرا فور س کے جوانوں نے مقامی فلور ملوں کی ضرورت کے مطابق گندم کی بلا تعطل فوری اور آسان فراہمی یقینی بنانے کیلئے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع کے خلاف کریک ڈاون شروع کر دیا ،ایس ڈی ای او پیرا فورس سعد صہیب سرور نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کسی بھی قیمت پر نہیں قبول کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھر پور قانونی کاروائی ہوگی۔