  • سرگودھا
دیرینہ دشمنی پر فائرنگ ،2افراد زخمی،ملزم فرار ہوگئے

شاہ پور (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)دیرینہ دشمنی کی رنجش پر محمد ثقلین ، فخر عباس، ایک نامعلوم شخص کے ہمراہ مسلح ہو کر نصرحیات ، محمد آصف، مبشر کے کنڈا پر دھاوا بول دیا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے محمد آصف نامی نوجوان اور مبشر کو شدید زخمی کر دیا۔۔۔

 پولیس تھانہ جھاوریاں نے نصرحیات کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے نصرحیات نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ آصف اور مبشر کے ہمراہ اپنے کنڈا واقع میگھہ کدھی روڈ پر بیٹھا تھا کہ ملزمان مسلح ہو کر آ گئے اور آصف اور مبشر پر فائرنگ کر دی دن کو کئی گولیاں لگیں جن سے وہ زخمی ہو گئے ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔

 

