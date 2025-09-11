دو برادریوں میں صلح کی تقریب ،ہماری درخواست پر لبیک کہا گیا، عاصم شیر میکن
شاہ پور صدر (نامہ نگار )پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن نے کہا ہے کہہماری درخواست پر دونوں برادریوں نے لبیک کہتے ہوئے صلح کی ہے ہماری دعا ھے اللہ دونوں برادریوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔
اس سلسلہ میں سلطان پور میکن کے سیاسی و سماجی رہنما حاجی محمد ریاض میکن کی کوششیں قابل تعریف ہیں، یہ بات قصبہ انہوں نے سلطان پور میکن میں قریشی اور موچی برادری میں صلح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ،اس موقع پر رانا کریم داد جھمٹ، رانا اسد حیات جھمٹ، محمد یونس میکن ، اللہ بخش آہیر اور دیگر موجود تھے ۔ یاد رہے کہ گذشتہ ماہ ڈکیتی کے ایک المناک واقعہ میں ویٹرنری ڈاکٹر غلام عباس میکن قتل کر دیئے گئے تھے ، جس کے بعد مقامی رہنماوں نے سردار عاصم شیر میکن کی مدد سے دونوں فریقین میں صلح کی کوشش کی تھی جسے دونوں برادریوں نے قبول کیا۔