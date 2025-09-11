ڈپٹی کمشنر خوشاب کی ریونیوو دیگر کورٹ کیسز کے حوالے سے سماعت
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ریونیوو دیگر کورٹ کیسز کے حوالے سے سماعت کی ،شکایت،رقبہ وگزاری، منسوخی پٹہ، رٹ پٹیشن ،شکایات نمبر داری، درستگی ریکارڈ پرموشن، بحالی سروس اپیل کے کیسسز پیش کیے گئے۔۔۔
اور کیسز پر جرح وبحث کی گئی ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ محکموں کے سربراہان کو احکامات صادر کیے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر پیروی نہ کرنے والے افراد کے کیسز کا یک طرفہ فیصلہ کر دیا جائے گا اورکوئی عذر قابل قبول نہ ہو گا بیشتر سائلین کو کیسز کے دفاع اور ریکارڈ پیش کرنے کے لیے آئندہ سماعت تک کا وقت دے دیا گیا۔