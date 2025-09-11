صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ لائرز ونگ کے 10عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم

  • سرگودھا
ن لیگ لائرز ونگ کے 10عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم

بھیرہ(نامہ نگار )مسلم لیگ (ن) لائرز ونگ وکلاء کو متحد اور منظم کرنے کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے ۔

قانون کی حکمرانی اور عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے مسلم لیگ (ن) کا لائرز ونگ پوری طرح فعال ہے ۔ یہ بات مسلم لیگ (ن) لائرز فورم پنجاب کے صدر رانا ظفر اقبال ایڈووکیٹ نے لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر اور تحصیل بار بھیرہ کے بانی مہر محمد نواز ایڈووکیٹ و دیگر عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ۔ اس موقع پر مہر محمد نواز ایڈووکیٹ نے پنجاب لائرز فورم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومتی ترجیحات کے مطابق عوام کو انصاف کی فراہمی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے ۔تقریب کے دوران مسلم لیگ (ن) لائرز فورم پنجاب کے صدر رانا ظفر اقبال ایڈووکیٹ نے تحصیل بھیرہ کے لیے نامزد عہدیداران میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے ، جن میں صدر مہر حبیب نواز وینس ایڈووکیٹ، سینئر نائب صدر علی شان چدھڑ ایڈووکیٹ، نائب صدور ملک منیر کھوکھر ایڈووکیٹ، خالد محمود گوندل ایڈووکیٹ، جنرل سیکرٹری رانا محمد تنویر ایڈووکیٹ، ایڈیشنل سیکرٹری رانا محمد اکرم ایڈووکیٹ، جائنٹ سیکرٹری ملک خالد گلشیر ایڈووکیٹ، انفارمیشن سیکرٹری عامر کنگرا ایڈووکیٹ، فنانس سیکرٹری چوہدری مدثر پنجوتھہ ایڈووکیٹ اور کوآرڈینیٹر نصیر احمد ٹاٹری ایڈووکیٹ شامل تھے

 

