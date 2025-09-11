محنت کش کی 14سالہ بیٹی کو اغواکر لیا گیا،مقدمہ درج
شاہ پور (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)قصبہ عاقل شاہ میں کامران نے اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ جھاوری برکس کے ایک محنت کش مزدور ثقلین کی چودہ سالہ بیٹی کو اغواء کرلیا۔۔۔
پولیس تھانہ شاہ پور نے مغویہ کے والد ثقلین کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ، ثقلین نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے کام پر گیا ہوا تھا جب دوپہر کوگھر آیا تو اس کی بیٹی موجود نہ تھی جب وہ اس کا پتا کرنے باہر نکلا تو اکرم نے اسے بتایاکہ اس کی بیٹی کو کامران وغیرہ موٹرسائیکل پر زبردستی بٹھا کر لے گئے ہیں۔