صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محنت کش کی 14سالہ بیٹی کو اغواکر لیا گیا،مقدمہ درج

  • سرگودھا
محنت کش کی 14سالہ بیٹی کو اغواکر لیا گیا،مقدمہ درج

شاہ پور (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)قصبہ عاقل شاہ میں کامران نے اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ جھاوری برکس کے ایک محنت کش مزدور ثقلین کی چودہ سالہ بیٹی کو اغواء کرلیا۔۔۔

پولیس تھانہ شاہ پور نے مغویہ کے والد ثقلین کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ، ثقلین نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے کام پر گیا ہوا تھا جب دوپہر کوگھر آیا تو اس کی بیٹی موجود نہ تھی جب وہ اس کا پتا کرنے باہر نکلا تو اکرم نے اسے بتایاکہ اس کی بیٹی کو کامران وغیرہ موٹرسائیکل پر زبردستی بٹھا کر لے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند

ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ

وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن