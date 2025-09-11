صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کو بہانہ بنا کر مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا :منیب سلطان چیمہ

  • سرگودھا
سیلاب کو بہانہ بنا کر مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا :منیب سلطان چیمہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ منیب سلطان چیمہ نے بھاگٹانوالہ پریس کلب کے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی کمزور گرفت اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔۔۔

سیلاب کو بہانہ بنا کر مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے ، جبکہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نظر نہیں آ رہا۔انہوں نے کہا کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ حکومت کی غفلت اور نااہلی کا نتیجہ ہے ، جس کے باعث غریب عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن