سیلاب کو بہانہ بنا کر مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا :منیب سلطان چیمہ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ منیب سلطان چیمہ نے بھاگٹانوالہ پریس کلب کے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی کمزور گرفت اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔۔۔
سیلاب کو بہانہ بنا کر مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے ، جبکہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نظر نہیں آ رہا۔انہوں نے کہا کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ حکومت کی غفلت اور نااہلی کا نتیجہ ہے ، جس کے باعث غریب عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے ۔