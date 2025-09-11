صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مفتی ابو زید محمد عامر کل مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں درسِ قرآن دیں گے

  • سرگودھا
مفتی ابو زید محمد عامر کل مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں درسِ قرآن دیں گے

بھیرہ(نامہ نگار )تنظیم اسلامی سرگودھا کے علامہ مفتی ابو زید محمد عامر 12 ستمبر بروز جمعہ مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں درسِ قرآن دیں گے ۔

 مجلس حزب الانصار کے نائب امیر اور ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی نے بتایا کہ یہ بیان دوپہر 1 بج کر 15 منٹ پر شروع ہوگا، جس میں وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مشنِ قرآن اور ہماری زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے ۔انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ اصلاحی اور علمی بیان سننے کے لیے بروقت جامع مسجد میں شرکت کریں۔

 

