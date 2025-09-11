صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب پولیس کے تفتیشی آفیسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر حسن شیر کوپ آف دی منتھ قرار

  • سرگودھا
خوشاب پولیس کے تفتیشی آفیسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر حسن شیر کوپ آف دی منتھ قرار

خوشاب(نمائندہ دُنیا)خوشاب پولیس کے تفتیشی آفیسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر حسن شیرنے ماہ اگست میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کوپ آف دی منتھ کا اعزاز حاصل کر لیا۔۔۔

اے ایس آئی حسن شیر نے گزشتہ ماہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر 31مجرمان اشتہاری کو قانون کی گرفت میں لیا اور29مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالتوں میں پیش کئے ، بہترین کارکردگی کے اعتراف میں ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرزای نے انہیں\"کوپ آف دی منتھ\"کے اعزار تعریفی سرٹیفیکیٹ اور کیس پرائز سے نوازا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بی آرٹی منصوبہ:سندھ حکومت کی کمیٹی کو تین ہفتے کی مہلت

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ اورمتعدد مقامات کامعائنہ

نالوں کی صفائی کی رقم کرپشن کی نذر ہوگئی،منعم ظفر

کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ کی استعداد کار بڑھانے کا جائزہ اجلاس

حب کینال کے 20میٹر طویل متاثرہ حصے کی مرمت شروع

کراچی کے عوام کو ریلیف فراہمی سب کی ذمہ داری ،شاہی سید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن