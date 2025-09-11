خوشاب پولیس کے تفتیشی آفیسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر حسن شیر کوپ آف دی منتھ قرار
خوشاب(نمائندہ دُنیا)خوشاب پولیس کے تفتیشی آفیسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر حسن شیرنے ماہ اگست میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کوپ آف دی منتھ کا اعزاز حاصل کر لیا۔۔۔
اے ایس آئی حسن شیر نے گزشتہ ماہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر 31مجرمان اشتہاری کو قانون کی گرفت میں لیا اور29مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالتوں میں پیش کئے ، بہترین کارکردگی کے اعتراف میں ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرزای نے انہیں\"کوپ آف دی منتھ\"کے اعزار تعریفی سرٹیفیکیٹ اور کیس پرائز سے نوازا ۔