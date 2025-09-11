قصاب بے قابو ہو گئے ، انتظامیہ ، پر ائس کنٹرول مجسٹریٹ بے بس
شاہ پور(نمائندہ دنیا ) تحصیل بھر میں قصاب بے قابو ہو گئے ، تحصیل انتظامیہ اور درجنوں پر ائس کنٹرول مجسٹریٹ بے بس ہو گئے۔۔۔
شاہ پورسٹی ، شاہ پورصدر،جھاوریاں و دیگر مقامات پر بیف چکن مٹن سرکاری ریٹ پر فروخت نہیں کیا جارہا ،قصاب اپنی مرضی کے ریٹ عوام سے وصول کررھے ہیں،مرغ فروش کلیجی پوٹا بھی شامل کرکے فروخت کررھے ، ڈپٹی کمشنرجاری کردہ ریٹ بیف 800 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں ایک ہزار سے 1200 روپے فی کلو ،چکن مارکیٹ کمیٹی ریٹ سے 50 روپے فی کلو اضافہ کے ساتھ فروخت ھورھا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اسٹنٹ کمشنر شاہ پور سے مطالبہ کیا ھے کہ نوٹس لیں اور مقررہ نرخوں پر اشیاء خردونوش فروخت کرائیں۔