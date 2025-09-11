صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصاب بے قابو ہو گئے ، انتظامیہ ، پر ائس کنٹرول مجسٹریٹ بے بس

  • سرگودھا
قصاب بے قابو ہو گئے ، انتظامیہ ، پر ائس کنٹرول مجسٹریٹ بے بس

شاہ پور(نمائندہ دنیا ) تحصیل بھر میں قصاب بے قابو ہو گئے ، تحصیل انتظامیہ اور درجنوں پر ائس کنٹرول مجسٹریٹ بے بس ہو گئے۔۔۔

شاہ پورسٹی ، شاہ پورصدر،جھاوریاں و دیگر مقامات پر بیف چکن مٹن سرکاری ریٹ پر فروخت نہیں کیا جارہا ،قصاب اپنی مرضی کے ریٹ عوام سے وصول کررھے ہیں،مرغ فروش کلیجی پوٹا بھی شامل کرکے فروخت کررھے ، ڈپٹی کمشنرجاری کردہ ریٹ بیف 800 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں ایک ہزار سے 1200 روپے فی کلو ،چکن مارکیٹ کمیٹی ریٹ سے 50 روپے فی کلو اضافہ کے ساتھ فروخت ھورھا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اسٹنٹ کمشنر شاہ پور سے مطالبہ کیا ھے کہ نوٹس لیں اور مقررہ نرخوں پر اشیاء خردونوش فروخت کرائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن