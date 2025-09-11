صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے زیر اہتمام نجکاری کیخلاف احتجاج

میانوالی (نامہ نگار )واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے سیکڑوں عہدے داران اور ورکرزکا ڈسٹرکٹ پریس کلب میانوالی کے سامنے واپڈا کمپینوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا ۔

احتجاج میں سینکڑوں ورکرز شریک ہوئے ۔ مظاہرین نے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے ۔ چیرمین واپڈا یونین ملک نور محمد بھریوں نے کہا کہ واپڈا کی نجکاری کسی صورت بھی منظور نہیں ہے ۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر حکومت ظلم پر اتر آئی ہے ۔ہائیڈرو یونین واپڈا کے ہزاروں مزدور ایسا نہیں ہونے دیں گے ۔اور مزید کہا کہ مطالبات منظور نہ کئے گئے 17 ستمبر کو اسلام آباد میں احتجاج ہوگا ۔ واپڈا یونین کی اعلی قیادت نے احتجاج کی کال دے دی یے ۔ ورکرز نے واپڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج میں سینکڑوں ورکرز شریک ہوئے ۔ مظاہرین نے نجکاری نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے ۔ واپڈا کی نجکاری کسی صورت بھی منظور نہیں ہے ۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر حکومت ظلم پر اتر آئی ہے ۔ واپڈا ملازمین کے پیٹ پر لاٹ نہیں مارنے دی جائے گئی ۔ مطالبات منظور نہ کئے گئے 17 ستمبر کو اسلام آباد میں احتجاج ہوگا ۔ واپڈا یونین کی اعلی قیادت نے احتجاج کی کال دے دی یے ۔ چیئرمین واپڈا یونین واپڈا ملازمین اسلام آباد احتجاج میں بھر پور شرکت کریں گے ۔

 

