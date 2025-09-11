سسٹم ناکارہ اور بوسیدہ ،اسے نوجوان ہی بدل سکتے ،لیاقت بلوچ
میانوالی (نامہ نگار )نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہوں گے ان خیالات کا اظہار نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے۔۔۔
کمرمشانی میں جماعت اسلامی سپرفور والی بال ٹورنامنٹ فائنل کی تقسیم تقریب انعامات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا ،مزید کہا کہ اس وقت ملک میں کرپشن کا راج،صلاحیتوں سے عاری سفارشی و من پسند لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں جبکہ پڑھے لکھے باصلاحیت نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کر درجہ چہارم کی نوکری کے لئے بھی خوار ہو رہے ہیں.سسٹم ناکارہ اور بوسیدہ ہوچکا ہے۔ اب اس سسٹم کو بدلنا ہوگا.یہ سسٹم نوجوان ہی بدل سکتے ہیں ۔