ہمیں اپنی زندگی نیک اعمال، اچھے کردار اور خدا کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے ،مولانا یوسف چشتی
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) ہمیں اپنی زندگی کو نیک اعمال، اچھے کردار اور خدا کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے ۔ موت کے بعد ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمارے لئے باقی رہتے ہیں۔
یہ بات مولانا یوسف چشتی نے سابق امیدوار برائے چیئر مین شاہ پور سٹی سید خرم شاہ کے ایصال ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہی ، محفل میں پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن ، سردار آصف حیات میکن ،سید مسعود احمد شاہ شیرازی ، امید حیدر سنگھا، چوہدری افتخار حسین گوندل ودیگر نے شرکت کی ،سردار محمد عاصم شیر میکن اور حاجی مسعود احمد شاہ نے سید خرم شاہ مرحوم کے صاحبزادے سید وارث علی شاہ شیرازی کی دستار بندی کی۔