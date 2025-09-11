صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمیں اپنی زندگی نیک اعمال، اچھے کردار اور خدا کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے ،مولانا یوسف چشتی

  • سرگودھا
ہمیں اپنی زندگی نیک اعمال، اچھے کردار اور خدا کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے ،مولانا یوسف چشتی

شاہ پور صدر (نامہ نگار ) ہمیں اپنی زندگی کو نیک اعمال، اچھے کردار اور خدا کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے ۔ موت کے بعد ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمارے لئے باقی رہتے ہیں۔

یہ بات مولانا یوسف چشتی نے سابق امیدوار برائے چیئر مین شاہ پور سٹی سید خرم شاہ کے ایصال ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہی ، محفل میں پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن ، سردار آصف حیات میکن ،سید مسعود احمد شاہ شیرازی ، امید حیدر سنگھا، چوہدری افتخار حسین گوندل ودیگر نے شرکت کی ،سردار محمد عاصم شیر میکن اور حاجی مسعود احمد شاہ نے سید خرم شاہ مرحوم کے صاحبزادے سید وارث علی شاہ شیرازی کی دستار بندی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند

ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ

وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن