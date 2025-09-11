جماعت اہلحدیث ضلع سرگودھا کی جانب سیلاب متاثرین کیلئے سامان روانہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جماعت اہلحدیث ضلع سرگودھا کی جانب سے گزشتہ روز سیلاب متاثرین کیلئے راشن مرکزی امیر مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی کو بھجوا دیا گیا۔۔۔
ا س موقع پر ضلع امیر انجینئر محمد سلیم ،حافظ محمد نعیم صدیقی ضلعی ناظم ،حافظ نذیر ناظم نشر و اشاعت ،حاجی بابا موسیٰ ،ڈاکٹر محمد احسا ن موجود تھے ، ضلعی امیر کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر سے سیلاب متاثرین کیلئے جماعت اہلحدیث کی طرف سے راشن بیگز بنا کر لاہور مرکز میں بھجوائے جا رہے ہیں جہاں مرکزی قیادت کی زیر نگرانی ایک ترتیب کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھجوا کر متاثرین کے حوالے کئے جائیں گے ۔