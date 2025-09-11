5ٹرکوں پر ہزاروں تھیلے آٹا کے پی سمگل کرنیکی کوشش ناکام
موچھ(نمائندہ دنیا)تھانہ پائی خیل نے ہزاروں بیگ آٹا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی،پولیس کو اطلاع ملی کہ آ ٹا سمگل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پانچ ٹرک آٹا کے بیگ لیکر صوبہ کے پی کے آٹا سمگل کرنا چاہتے ہیں۔۔۔
فوری ایکشن لیتے ہوئے ان ٹرکوں کو پائی خیل کے قریب روک کر میانوالی سٹی کی طرف واپس بھیج دیا،پولیس کا کہنا تھاکہ ڈی پی او میانوالی راے محمد اجمل کھرل اور ڈی ایس پی سرکل داودخیل اسد خان کے واضح احکامات ہیں کہ آٹا کی سمگلنگ ہر حال میں روکی جائے ۔