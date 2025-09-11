صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5ٹرکوں پر ہزاروں تھیلے آٹا کے پی سمگل کرنیکی کوشش ناکام

  • سرگودھا
موچھ(نمائندہ دنیا)تھانہ پائی خیل نے ہزاروں بیگ آٹا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی،پولیس کو اطلاع ملی کہ آ ٹا سمگل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پانچ ٹرک آٹا کے بیگ لیکر صوبہ کے پی کے آٹا سمگل کرنا چاہتے ہیں۔۔۔

فوری ایکشن لیتے ہوئے ان ٹرکوں کو پائی خیل کے قریب روک کر میانوالی سٹی کی طرف واپس بھیج دیا،پولیس کا کہنا تھاکہ ڈی پی او میانوالی راے محمد اجمل کھرل اور ڈی ایس پی سرکل داودخیل اسد خان کے واضح احکامات ہیں کہ آٹا کی سمگلنگ ہر حال میں روکی جائے ۔

 

