  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم میں محکمہ سول ڈیفنس میانوالی کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضیغم نواز چو دھری تمغہ امتیاز و ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس کے احکامات پر ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم (صنعت زار) میں محکمہ سول ڈیفنس میانوالی کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔

شاہد پرویز سول ڈیفنس آفیسر میانوالی کی زیرنگرانی محمد بلال فاروق انسٹرکٹر سول ڈیفنس میانوالی نے طالبات کو ہنگامی حالات سے نبرد آزما ہونے فرسٹ ایڈ، فائر فائٹنگ اور ریسکیو کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا آغاز کیا یہ ورکشاپ تین روزہ ہوگی۔ 

 

