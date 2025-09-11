صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا گورنمنٹ پرائمری سکول سہراب والہ کے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر

  • سرگودھا
ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا گورنمنٹ پرائمری سکول سہراب والہ کے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے گورنمنٹ پرائمری سکول سہراب والہ کے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ۔ڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ

 بچوں کو روڈ سینس سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔انکو بتایا گیا کہ آپکا سکول برلبِ سڑک ہے جہاں ہیوی ٹریفک کا رش ہوتا ہے لہٰذا روڈ کراسنگ،پیدل چلنے کی سمت اور دورانِ سفر احتیاطی تدابیر جاننا آپکے لیئے نہائت ضروری ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں کو تاکید کی گئی کہ وہ سکول آتے جاتے وقت احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔اور روڈ کراسنگ وقت جلدبازی ہرگز نہ کیا کریں۔ڈی ٹی او نے مزید میڈیا کی وساطت سے شہریوں سے اپیل کی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو روڈ سے متعلق بنیادی چیزیں جیسا کہ روڈ کراسنگ،پیدل چلنا،سکول بس،وین میں سوار ہونا،اور حفاظتی تدابیر سکھائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند

ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ

وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن