ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا گورنمنٹ پرائمری سکول سہراب والہ کے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے گورنمنٹ پرائمری سکول سہراب والہ کے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ۔ڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ
بچوں کو روڈ سینس سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔انکو بتایا گیا کہ آپکا سکول برلبِ سڑک ہے جہاں ہیوی ٹریفک کا رش ہوتا ہے لہٰذا روڈ کراسنگ،پیدل چلنے کی سمت اور دورانِ سفر احتیاطی تدابیر جاننا آپکے لیئے نہائت ضروری ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں کو تاکید کی گئی کہ وہ سکول آتے جاتے وقت احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔اور روڈ کراسنگ وقت جلدبازی ہرگز نہ کیا کریں۔ڈی ٹی او نے مزید میڈیا کی وساطت سے شہریوں سے اپیل کی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو روڈ سے متعلق بنیادی چیزیں جیسا کہ روڈ کراسنگ،پیدل چلنا،سکول بس،وین میں سوار ہونا،اور حفاظتی تدابیر سکھائیں۔