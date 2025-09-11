صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی اہمیت’’ کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب تھیلیسیمیا پریوینشن پروگرام ریجنل سنٹر سرگودھا اور PCBD کے اشتراک سے سرگودھا میڈیکل کالج میں تھیلیسیمیا کی روک تھام اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر وارث فاروقہ تھے ، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد ،منیب رحمت اور پروفیسر ڈاکٹر طاہرہ تبسم نے بطور گیسٹ اسپیکرز شرکت کی، اس موقع پر کالج کی فیکلٹی، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی ،سیمینار کے بعد آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ 

 

