  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سنٹر کے زیرِ اہتمام انتظامی افسران کی تربیت کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔

اس پروگرام میں اسسٹنٹ رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹراراور مختلف شعبہ جات و دفاتر میں تعینات گریڈ 17 کے افسران شریک ہیں۔افتتاحی کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ ترقی کے تسلسل کو برقرار رکھنا وقت کی ضر ورت ہے اوراستعداد کار میں اضافہ کے لیے ایسے پروگرامز جامعات کے انتظامی ڈھانچے کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ 

 

