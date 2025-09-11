ویکسی نیشن ،ڈی سی بھکر کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ اجلاس
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں 15ستمبر سے شروع ہونے والی 12روزہ مہم کے ا نتظامات۔۔۔
حکمت عملی اور فیلڈ میں عملی اقدامات پرحتمی تبادلہ خیال کیا گیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل ارشد وٹو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالقدیر،اسسٹنٹ کمشنر بھکر مہتاب احمد خان موجود تھے جب کے اسسٹنٹ کمشنر دریا خان حمزہ ندیم،اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ ظہیر الدین بابر اور اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے ۔ا س موقع پرسی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احسان اﷲ خان،امن کمیٹی کے ممبران رانا آفتاب احمد خاں، قاری عبدالشکور،زبیر محمود مغل،ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندگان اور دیگر محکموں کے متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے مقررہ اہداف کی تکمیل یقینی بنائی جا ئے ، تمام ادارے مربوط انداز میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیں تاکہ9 سے 14سال کی بچیوں کو بروقت ویکسین کی فراہمی کے ذریعے کینسر جیسی موذی مرض کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے بتایا کہ مہم 15 ستمبر سے شروع ہو کر27 ستمبر تک جاری رہے گی ۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنی بچیوں کو اس قومی صحت مہم میں ضرور شامل کریں اور محکمہ صحت کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ویکسین لگا کرکینسرجیسی مہلک مرض کے سنگین خطرات سے محفوظ رکھا جاسکے ۔