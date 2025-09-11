صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجکاری کیخلاف فیسکو دفاتر میں مکمل ہڑتال،تالہ بندی ،دھرنا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان واپڈا ہائیڈروالیکٹرک لیبر یونین کے زیر اہتمام مجوزہ نجکاری کے خلاف فیسکو سرگودھا کے دفاتر میں مکمل ہڑتال اور تالہ بندی جبکہ واپڈا ملازمین نے سرکل آفس کے باہردھرنا دیتے ہوئے بھرپور احتجاج کیا۔۔۔

 جس میں سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی،مظاہرین نے پریس کلب تک ریلی بھی نکالی،جس میں شریک مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے ، شرکاء نے حکومت کی پالیسی اور نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی ، اس موقع پر زونل چیئرمین راؤ کاشف، زونل وائس چیئرمین مظہر حیات اعوان، زونل سیکرٹری رانا محمد ناصر،جائنٹ سیکرٹری حامد حمید شاہ ،چوہدری صدام حسین و دیگر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نجکا ری سے لاکھوں افراد اور فیملیز متاثر ہونگی ،جو کہ کسی صورت قبول نہیں ،حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو تمام گرڈ سٹیشن بند کر دیں گے ،آئندہ ہماری منزل ڈی چوک اسلام آباد ہے ۔

 

