میانوالی کی سٹرکوں اور محلوں میں صفائی یقینی بنانیکی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلمان احمدلون کے ہمراہ میانوالی شہر اور جنر ل بس اسٹینڈ کا دورہ۔۔۔
ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام اور لاری اڈی کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے مسلسل دوسرے روز پی اے ایف روڈ، غوث اعظم روڈ، تلہ گنگ اور کالاباغ روڈ کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے نظام کو چیک کیا۔ انھوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران و عملہ کو روزانہ کی بنیادوں پر تمام مشینری سمیت فیلڈ میں متحرک رہنے ، شہر کی سٹرکوں اور گلی محلوں میں صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انھوں نے جنرل بس اسٹینڈ میانوالی کا بھی دورہ کیا، الیکٹرک بسوں کی پارکنگ سمیت دیگر انتظامات اور لاری اڈا کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیااور افسران سے بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ بلڈنگز کے حکام کو ہدایت کی لاری اڈا کے تعمیراتی کاموں کو فوری مکمل کیا جائے اور اڈا کے احاطہ سے غیر ضروری ملبہ کو اٹھوایا جائے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان، ایکسئین ھائی وے شہباز کلاسرا، سی او میونسپل کمیٹی ملک ساجد محمود، ڈسٹرکٹ منیجر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سید غلام مرتضیٰ او دیگر محکموں کے افسران موجود تھے ۔