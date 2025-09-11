صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی کی سٹرکوں اور محلوں میں صفائی یقینی بنانیکی ہدایت

  • سرگودھا
میانوالی کی سٹرکوں اور محلوں میں صفائی یقینی بنانیکی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلمان احمدلون کے ہمراہ میانوالی شہر اور جنر ل بس اسٹینڈ کا دورہ۔۔۔

 ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر میں صفائی ستھرائی کے نظام اور لاری اڈی کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے مسلسل دوسرے روز پی اے ایف روڈ، غوث اعظم روڈ، تلہ گنگ اور کالاباغ روڈ کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے نظام کو چیک کیا۔ انھوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران و عملہ کو روزانہ کی بنیادوں پر تمام مشینری سمیت فیلڈ میں متحرک رہنے ، شہر کی سٹرکوں اور گلی محلوں میں صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انھوں نے جنرل بس اسٹینڈ میانوالی کا بھی دورہ کیا، الیکٹرک بسوں کی پارکنگ سمیت دیگر انتظامات اور لاری اڈا کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیااور افسران سے بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ بلڈنگز کے حکام کو ہدایت کی لاری اڈا کے تعمیراتی کاموں کو فوری مکمل کیا جائے اور اڈا کے احاطہ سے غیر ضروری ملبہ کو اٹھوایا جائے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان، ایکسئین ھائی وے شہباز کلاسرا، سی او میونسپل کمیٹی ملک ساجد محمود، ڈسٹرکٹ منیجر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سید غلام مرتضیٰ او دیگر محکموں کے افسران موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند

ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ

وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن