کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ،کلاس رومز کا معائنہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈویژنل پبلک سکول لاہور روڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا، بچوں کی تعلیمی استعداد کا جائزہ لیا اور ان سے نصاب سے متعلق سوالات بھی کیے ۔
کمشنر نے سکول میں فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور نہم جماعت میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والے طلبہ سے ملاقات کر کے انہیں شاباش دی۔ انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ میٹرک میں مزید محنت کر کے کامیابی حاصل کریں۔ کمشنر نے کہا کہ ڈی پی ایس کے طلبہ تعلیمی معیار کے اعتبار سے کسی بھی سرکاری یا نجی اسکول کے طلبہ سے کم نہیں، آپ کا مقابلہ دوسرے اداروں سے ہے ، اس لیے سب کو ٹف ٹائم دیں۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے طلبہ پر زور دیا کہ اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں، پڑھائی کو سنجیدگی سے لیں اور موبائل فون کا مثبت استعمال کریں۔ کمشنر نے طلبہ کو ٹریفک قوانین کی آگاہی اور ان پر عمل درآمد کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کے لازمی استعمال کا مشورہ دیں۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔