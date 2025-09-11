صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ،کلاس رومز کا معائنہ

  • سرگودھا
کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ،کلاس رومز کا معائنہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈویژنل پبلک سکول لاہور روڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا، بچوں کی تعلیمی استعداد کا جائزہ لیا اور ان سے نصاب سے متعلق سوالات بھی کیے ۔

 کمشنر نے سکول میں فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور نہم جماعت میں نمایاں نمبر حاصل کرنے والے طلبہ سے ملاقات کر کے انہیں شاباش دی۔ انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ میٹرک میں مزید محنت کر کے کامیابی حاصل کریں۔ کمشنر نے کہا کہ ڈی پی ایس کے طلبہ تعلیمی معیار کے اعتبار سے کسی بھی سرکاری یا نجی اسکول کے طلبہ سے کم نہیں، آپ کا مقابلہ دوسرے اداروں سے ہے ، اس لیے سب کو ٹف ٹائم دیں۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے طلبہ پر زور دیا کہ اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں، پڑھائی کو سنجیدگی سے لیں اور موبائل فون کا مثبت استعمال کریں۔ کمشنر نے طلبہ کو ٹریفک قوانین کی آگاہی اور ان پر عمل درآمد کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کے لازمی استعمال کا مشورہ دیں۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا،ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند،مریض خوار

چین کے صنعتی و اقتصادی وفد کا دورہ فیڈمک ، سر مایہ کاری میں دلچسپی

ڈی سی جھنگ کا سرگودھا روڈ ، کوٹ خیرا میں ریلیف کیمپس کا دورہ

ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ نہیں ہو گا:راجہ جہانگیر

ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی ، 13 کیسز کی منظوری

مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں :سہیل قادر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن