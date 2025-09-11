ٹھیکے پر دیئے گئے 130 بنیادی مراکز صحت میں اناڑی عملہ تعینات ، ہیلتھ کونسلیں ربڑ سٹیمپ
سرگودھا(نعیم فیصل سے )ضلع میں آؤٹ سورس کئے گئے 130سے زائد بنیادی مراکز میں تجربہ کار عملے کو ہٹا کرکم اجرت پر اناڑی ملازمین بھرتی کرنے سے علاج معالجہ کی صورتحال مزید ابتر ہونے اور مختلف بے ضابطگیوں کا انکشاف۔۔۔
جبکہ تمام بی ایچ یوز کے بورڈ ز بھی تبدیل کر نے کیلئے حکومتی فنڈز سے لاکھوں روپے لگا دیئے گئے ،ذرائع کے مطابق رواں سال کے دورا ن تین مراحل میں سرگودھا کے تمام بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دیئے جا چکے ہیں، جن افراد کو یہ ہسپتال ٹھیکے پر دیئے گئے ہیں ان کی اکثریت نے اپنے قریبی رشتہ داریا دوست احباب جن کا ہسپتال چلانے کا کوئی تجربہ نہیں کے حوالے کر دیا ، یہی نہیں بعض ہسپتالوں میں تو ٹھیکیدار کی پوری فیملی نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے ، اسی طرح بیشتر ہسپتالوں میں کام کرنے والے تجربہ کار عملے کو ہٹا کر بیس سے تیس ہزار روپے ماہانہ پر ان ٹرینڈ سٹاف کو بھرتی کر لیا گیا، تمام بی ایچ یوز کو مریم نوازہیلتھ کلینک میں تبدیل کرنے کیلئے لاکھوں روپے کے سرکاری فنڈزنئے بورڈز کی تنصیب کیلئے جھونک دیئے گئے ،ذرائع سے معلوم یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان ہسپتالوں کی ہیلتھ کونسلیں صرف ربڑ اسٹیمپ بن کر رہ گئی ہیں، جن سے ٹھیکیدار کے نام کام کروانے سے پہلے ہی چیک جاری کروانے کیلئے زبردستی دستخط کروا لئے جاتے ہیں، جو ہیلتھ کونسل پہلے کام کی منظوری مانگے تو انہیں ذلیل و خوار کرنا معمول بن گیا ہے ، عوام نے حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔