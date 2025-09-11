صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم پٹرول فراہم کرنیوالوں پمپس کیخلاف کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر سمیت ضلع بھر کے پٹرول پمپ کے پیمانے درست کرنے اور قانون شکنی کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے گئے حساس ادارے کی طرف سے اوگرا کی رپورٹ پر مختلف پٹرول پمپوں پر چیکنگ کے۔۔۔

 دوران اس امر کی تصدیق ہوئی کہ متعلقہ شعبوں کی مبینہ ملی بھگت سے اکثر پٹرول پمپس پر کم پیمائش کے ساتھ پٹرولکی فروخت جا ری ہے ، کچھ ماہ قبل حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کے احکامات کے بعدابتدائی طور پر چند ایک کو جرمانے کئے گئے ،مگر بعدازاں کاروائی نادیدہ قوتوں کی مداخلت پر روک لی گئی،پمپ مالکان کی طرف سے یقین دہانی کے باوجود یہ سلسلہ بدستور جاری ہے جس پر کامرس اینڈ انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنرز اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں کو کاروائی کا ٹاسک دیتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کیلئے ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی اگر کوئی بے ضابطگی پائی گئی تو جرمانوں کی بجائے ذمہ داروں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑیگا۔

 

