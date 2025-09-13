ماڈل ریڑھی بازار کرپٹ مافیا کیلئے کمائی کا ذریعہ بننے لگے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر میں فروٹ ریڑھیوں کے لئے بنائے جانے والے ماڈل ریڑھی بازار کرپٹ مافیا کے لیے کمائی کا سبب بننے لگے ذرائع کے مطابق سلانوالی روڈ پر بنائے جانے والے ماڈل ریڑھی بازار میں سٹال سے مبینہ طور پر 17سے 25ہزار روپے وصول کئے جارہے ہیں۔۔۔
جبکہ خرچہ کم آرہا ہے زیادہ تر سٹالز منظور نظر کو دیئے گئے ہیں اسی طرح ماڈل ریڑھی بازار کمپنی باغ کے سٹالز والوں سے مبینہ طور پر سیکورٹی کے نام پر بھی پیسے بٹورنے جارہے ہیں ان بازاروں میں مستحقین کے بجائے منظور نظر کو نوازنے کی شکایات میں روزباروز اضافہ باعث تشویش بنتا جا رہا ہے ،جبکہ اعلی انتظامیہ آنکھیں موندھے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جس پر سائلین نے صوبائی حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔