ڈالے کی ٹکر سے شہری زخمی ڈرائیور فرار،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)43شمالی کے قریب ایک تیز رفتار ڈالے کی زد میں آ کر علی رضا نامی شخص شدید زخمی ہو گیا، اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اسے ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ ڈالا کا نامعلوم ڈرائیور جو کہ موقع سے گاڑی بھگا لے گیا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
