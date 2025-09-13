صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیائے ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کی کڑی نگرانی جاری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع بھر میں اشیائے ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں کی کڑی نگرانی جاری ہے ۔ مارکیٹوں اور دکانوں میں آٹا اور چینی وافر مقدار میں دستیاب ہیں جبکہ نرخ نامے دکانوں پر نمایاں جگہوں پر آویزاں کیے گئے ہیں تاکہ شہری با آسانی سرکاری نرخ پر خریداری کر سکیں۔۔۔

 سرکاری ریٹ کے مطابق 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے ، 20 کلو آٹا 1810 روپے ، چینی 175 روپے فی کلو اور روٹی 14 روپے ہر جگہ دستیاب ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ کسی بھی سطح پر ناجائز منافع خوری یا اوورچارجنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ان کے حق کے مطابق اشیائے ضروریہ مقررہ نرخ پر ہر حال میں میسر آئیں گی۔ جو بھی دکاندار یا نانبائی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صبح سے رات گئے تک فیلڈ میں موجود رہیں، مارکیٹوں کا مسلسل معائنہ کریں اور عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائیں۔ مختلف مقامات پر چیکنگ کے دوران نرخ نامے آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق آٹا، چینی اور دیگر ضروری اشیاء ہر جگہ وافر مقدار میں دستیاب ہیں اور عوام کو مقررہ نرخ پر ان کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ 

 

