صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے ذہنی معذور بچی کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا

  • سرگودھا
پولیس نے ذہنی معذور بچی کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے ذہنی معذور بچی کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا،پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ اکرام ٹاؤن سے ایک پندرہ سالہ بچی مریم بعمر 15 سال جسکا دماغی توازن درست نہیں ہے گھر سے لاپتہ ہو گئی ہے۔۔۔

 جس پر تھانہ اربن ایریا پولیس نے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دیں اور مسلسل کوشش کے بعد بچی کو تلاش کر کے بعد از قانونی کارروائی بچی کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ۔ا س موقع پر بچی کے ورثاء نے سرگودھا پولیس کا شکریہ ادا کیا اور سرگودھا پولیس پر اطمینان کا اظہار کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن