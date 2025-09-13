پولیس نے ذہنی معذور بچی کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے ذہنی معذور بچی کو تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا،پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ اکرام ٹاؤن سے ایک پندرہ سالہ بچی مریم بعمر 15 سال جسکا دماغی توازن درست نہیں ہے گھر سے لاپتہ ہو گئی ہے۔۔۔
جس پر تھانہ اربن ایریا پولیس نے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دیں اور مسلسل کوشش کے بعد بچی کو تلاش کر کے بعد از قانونی کارروائی بچی کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ۔ا س موقع پر بچی کے ورثاء نے سرگودھا پولیس کا شکریہ ادا کیا اور سرگودھا پولیس پر اطمینان کا اظہار کیا ۔