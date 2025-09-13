صاف پانی کی فراہمی ،واسا نے 14ارب روپے مانگ لئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا سرگودھا نے شہر میں پینے کے پانی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لیے 14ارب کے میگا پروجیکٹ کا پی سی ون بنا کر حکومت پنجاب کو ارسال کر دیا۔۔۔
اس پروجیکٹ میں مین واٹر سپلائی، نیو سیٹلائٹ ٹاؤن واٹر سپلائی میں واٹر اینڈ فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی جس سے پانی کی سپلائی بڑھے گی جبکہ عرصہ دراز سے بند 25ٹیوب ویلوں کی تبدیلی کے ساتھ 260 کلو میٹر خستہ یال پینے کے پانی کی پائپ لائنوں کی مرمت اور تبدیل کئے جائینگے گرانٹ جاری ہوتے ہی اس منصوبے پر کام شروع کرادیا جائے گا۔