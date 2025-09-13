صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صاف پانی کی فراہمی ،واسا نے 14ارب روپے مانگ لئے

  • سرگودھا
صاف پانی کی فراہمی ،واسا نے 14ارب روپے مانگ لئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا سرگودھا نے شہر میں پینے کے پانی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لیے 14ارب کے میگا پروجیکٹ کا پی سی ون بنا کر حکومت پنجاب کو ارسال کر دیا۔۔۔

 اس پروجیکٹ میں مین واٹر سپلائی، نیو سیٹلائٹ ٹاؤن واٹر سپلائی میں واٹر اینڈ فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی جس سے پانی کی سپلائی بڑھے گی جبکہ عرصہ دراز سے بند 25ٹیوب ویلوں کی تبدیلی کے ساتھ 260 کلو میٹر خستہ یال پینے کے پانی کی پائپ لائنوں کی مرمت اور تبدیل کئے جائینگے گرانٹ جاری ہوتے ہی اس منصوبے پر کام شروع کرادیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب ڈیم سے فراہمی بحال نہ ہوسکی ، مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران ، شہری پریشان

بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

سی ای او کے الیکٹرک کو اپوزیشن لیڈر کے ایم سی کا قانونی نوٹس ارسال

خیرپور ناتھن شاہ کے شہداء کا مقام ہمیشہ بے مثال رہے گا،بلاول بھٹو

کراچی مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ،شیعہ علماء کونسل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن