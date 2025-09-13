صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹونمنٹس میں صحت کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہیلتھ پالیسی متعارف

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹس ڈیپارٹمنٹ نے کنٹونمنٹس میں صحت کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہیلتھ پالیسی 2025 متعارف کرا دی۔۔۔

 اس پالیسی کا مقصد کنٹونمنٹ بورڈ سرگودھا سمیت ملک بھر کے 44 کنٹونمنٹ بورڈز میں معیاری اور یکساں طبی سہولیات فراہم کرنا ہے ۔ہیلتھ پالیسی کا اجرا سیکریٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد علی ہلال امتیاز (ملٹری) اور ڈی جی ایم ایل اینڈ سی میجر جنرل عرفان احمد ملک ہلال امتیاز (ملٹری) کی قیادت میں کیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر کینٹونمنٹ ایڈمنسٹریشن رانا خلیل کی کاوشیں بھی اس میں شامل ہیں ۔ 

 

