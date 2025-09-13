غلہ منڈی میں قائم ناجائز ٹرک اڈوں کے مالکان بلیک میل کررہے ہیں،ٹھیکیدار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محمد اویس اشرف نے تحریری طور پر انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ اس نے تمام قوائد و ضوابط پورے کر کے ٹھیکہ حاصل کیا مگر غلہ منڈی میں قائم ناجائز ٹرک اڈوں کے مالکان نے سیاسی آشیر باد پر اسے بلیک میل کرنا شروع کررکھا ہے۔۔۔
اور نہ ہی فیس وصولی کرنے دے رہے ہیں، اس حوالے سے مارکیٹ کمیٹی حکام کو تمام صورتحال کا علم بھی ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں اور کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیتے ، تما م جمع پونجی ٹھیکے کی فیس بھرنے میں لگا دی جبکہ آگے وصولی نہیں ہو رہی ، اس معاملہ کی میرٹ پر انکوائری کروا کر داد رسی کی جائے ۔