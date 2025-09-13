صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر19فیصل آباد ریجن کے ٹاپ پرفارمرز کا سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم میں فٹنس ٹیسٹ

  • سرگودھا
انڈر19فیصل آباد ریجن کے ٹاپ پرفارمرز کا سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم میں فٹنس ٹیسٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستا ن کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام انڈر19فیصل آباد ریجن کے ٹاپ پرفارمرز کا فٹنس ٹیسٹ سرگودھا سپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد ہوا، فٹنس ٹیسٹ سیشن کی نگرانی ہیڈ کوچ فیصل آباد ریجن نوید لطیف نے کی۔۔۔

 اس موقع پر کوچ عمران احمد، صدر کرکٹ ایسوسی ایشن سرگودھا جلال اکبر، سیکرٹری سردار عاصم ،ٹرینر ارتضیٰ اور کپتان محمد ارشد بھی موجود تھے ماہرین نے ٹاپ پرفارمر کھلاڑیوں کا مکمل فٹنس ٹیسٹ لیا، ہیڈ کوچ اور سابق کرکٹر نوید لطیف نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کئے جائیں تاکہ یہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں ۔

 

