زرعی ایمرجنسی دلیل ہے کہ حکومت ناکام ہوچکی:میاں آصف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ مہر غلام رسول اور نائب صدر میاں محمد آصف نے میڈیا سے با ت چیت کرتے ہوئے کہا ملک میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔۔۔
زرعی ایمرجنسی کا نفاذ اس وقت لگایا جاتا ہے جب ملک میں زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو جائے حکومت کے اس اقدام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں بھوک نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور یہ بھنگڑے کسی خونی انقلاب کو دعوت دے سکتے ہیں اب بھی حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ،کاشتکارجو کہ پہلے ہی زبوں حالی کا شکار تھا اب رہی سہی کسر سیلاب نے پوری کر دی، کاشتکاروں کو ہر ممکن ریلیف نہ دیا گیا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے حالات بھی اﷲ نہ کرے بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ہوں تنگ آمد بجنگ آمد اور جس طرح لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اب ان کی برداشت جواب دیتی جا رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ بھوک سے تنگ سیلاب سے اجڑے ہوئے لوگ بغاوت پر اتر آئیں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے۔کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں ۔