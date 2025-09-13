صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیلرز شاپس اور گوداموں میں کھاد ذخائر کی چیکنگ کیلئے ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں فصل ربیع سیزن2025-26کے تحت ایکشن پلان جاری کرتے ہوئے ضلعی زراعت افسران کو ممکنہ کھاد کی قلت کو روکنے کے لئے ڈیلرز شاپس اور گوداموں میں کھاد کے ذخیرہ کی چیکنگ کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق حکومت نے گندم سمیت دیگر اجناس کی کاشت کیلئے کھاد کی ممکنہ مصنوعی قلت کی روک تھام کیلئے محکمہ زراعت کو بھر پور ایکشن لینے کیلئے ضلعی اور تحصیل سطح پر خصوصی کمیٹیاں فعال کرنے کی ہدایت بھی کی۔اور کہا گیا ہے ،جس علاقے میں قانون شکنی یا کھاد کی مصنوعی قلت پائی گئی تو متعلقہ انتظامیہ بھی اس کی ذمہ دار ہو گی۔

 

