صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دیں

  • سرگودھا
کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے بھی انتظامیہ کے ناروا سلوک پر احتجاج کیلئے پر تولنا شروع کر دیا ہے ، اور آج ہفتہ کے روز اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔۔۔

 تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے مختلف محکمے بڑے مگر مچھوں کو پکڑنے کی بجائے چھوٹے کریانہ کا کاروبار کرنے والے دکانداروں کو بے جا جرمانے ہراساں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے تاجروں کے لیے یہاں پر کاروبار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیا گیا ہے اس لیے کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن ضلع سرگودھا کی تمام تحصیلوں کے عہدے داران اور ممبران اس بات پر متفق ہیں کہ انتظامیہ کے ناروا سلوک کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ آئے روز چھوٹے دکانداروں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں سے محفوظ رہ سکیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن