کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے احتجاج کی تیاریاں شروع کر دیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے بھی انتظامیہ کے ناروا سلوک پر احتجاج کیلئے پر تولنا شروع کر دیا ہے ، اور آج ہفتہ کے روز اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔۔۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے مختلف محکمے بڑے مگر مچھوں کو پکڑنے کی بجائے چھوٹے کریانہ کا کاروبار کرنے والے دکانداروں کو بے جا جرمانے ہراساں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے تاجروں کے لیے یہاں پر کاروبار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیا گیا ہے اس لیے کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن ضلع سرگودھا کی تمام تحصیلوں کے عہدے داران اور ممبران اس بات پر متفق ہیں کہ انتظامیہ کے ناروا سلوک کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ آئے روز چھوٹے دکانداروں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں سے محفوظ رہ سکیں ۔