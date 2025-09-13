صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں(نمائندہ دنیا ) سیلواں بوائز ہائی سکول کے مرکزی گیٹ کے سامنے سیوریج کے گندے پانی کے جوہڑ میونسپل کمیٹی کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔۔۔

 سکول میں زیر تعلیم درجنوں طلباء اور اساتذہ روزانہ اس گندے پانی کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں گندے پانی سے نہ صرف تعلیمی ماحول متاثر ہو رہا ہے بلکہ بدبو اور مچھروں کی افزائش نے بیماریوں کے خدشات بھی بڑھا دیے ہیں۔ اہل علاقہ اور والدین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کا انتظام کیا جائے تاکہ بچوں کو صاف اور صحت مند ماحول میسر آسکے ۔

 

