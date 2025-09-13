صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مائنز لیبر ویلفیئر بوائز کالج مکڑوال کے طلباء کا ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج

  • سرگودھا
مائنز لیبر ویلفیئر بوائز کالج مکڑوال کے طلباء کا ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج

موچھ (نمائندہ دنیا)ٹرانسپورٹ کی عدم فراہمی پر مائنز لیبر ویلفیئر بوائز کالج مکڑوال کے طلباء نے ونجاری کے مقام پر پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا ،طلباء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیاتھا۔۔۔

طلباء کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سے قبل کالج کی جانب سے مکڑوال سے ونجاری ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی تھی لیکن رش زیادہ ہونیکی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے ،طلباء نے خادم مزدور را سعید خٹک اور جنرل سیکرٹری زاہد اقبال سے مسئلہ حل کرنے کی اپیل کر دی ،جس پر خادم مزدور را سعید نے ٹیلیفونک رابطہ کیا ،کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر پنجاب محمد اسد نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ چند دنوں میں طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کر دی جائیگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 15 ستمبر سے تمام سکولوں میں کلاسز بحال

گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی عزیز بھٹی شہید کے مزار پر حاضری

وزیرآباد :جدید ٹرانسپورٹ سہولت کیلئے ای بسیں پہنچنا شروع

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں یوم دفاع پر تقریب

سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :ڈی سی حافظ آباد

عائشہ بٹ کا ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس کی سربراہ کو سکارف کا تحفہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن