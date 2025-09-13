مائنز لیبر ویلفیئر بوائز کالج مکڑوال کے طلباء کا ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج
موچھ (نمائندہ دنیا)ٹرانسپورٹ کی عدم فراہمی پر مائنز لیبر ویلفیئر بوائز کالج مکڑوال کے طلباء نے ونجاری کے مقام پر پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا ،طلباء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیاتھا۔۔۔
طلباء کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سے قبل کالج کی جانب سے مکڑوال سے ونجاری ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی تھی لیکن رش زیادہ ہونیکی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے ،طلباء نے خادم مزدور را سعید خٹک اور جنرل سیکرٹری زاہد اقبال سے مسئلہ حل کرنے کی اپیل کر دی ،جس پر خادم مزدور را سعید نے ٹیلیفونک رابطہ کیا ،کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر پنجاب محمد اسد نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ چند دنوں میں طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کر دی جائیگی۔