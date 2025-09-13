صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہے ،قاری احمد علی ندیم

  • سرگودھا
پاک فوج ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہے ،قاری احمد علی ندیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر تحفظ ختم نبوت پنجاب قاری احمد علی ندیم نے کہا ہے کہ پاک فوج ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہے قوم ایک بات ذہن نشین کر لے کہ امریکہ جیسا عیار ملک ابھی اس خطہ سے گیا نہیں ہے۔۔۔

 طالبان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد وہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فضاء کو فروغ دینے کیلئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیگا اس میں امریکہ کی معاونت’ بھارت کی خفیہ ایجنسی راء بھی کررہی ہے ہمیں اپنی فوج کو مضبوط اور اداروں کیساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور فرقہ وارانہ ہر اس سازش کو سمجھتے ہوئے ناکام بنانا ہوگا ۔جو پاکستان میں شیعہ سنی دیوبندی’ بریلوی جیسے فرقہ وارانہ تعصبات کو ابھارنے کیلئے اوچھے ہتھکنڈے کرسکتے ہیں جنہیں ہر صورت ناکام بنانا ہوگا،تب ہی پاکستان میں امن کی فضاء بھی فروغ پائیگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی امدادی مہم،سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکول قائم کرنیکا فیصلہ

میپکو وہاڑی سرکل میں کھلی کچہری صارفین کے مسائل سنے گئے

گیلانی لا کالج کے پی ایچ ڈی سکالر جبران جمشید کا کامیاب دفاع

کارڈیالوجی ہسپتال بہترین سہولیات فراہم کررہا،جلال الدین

سیلابی علاقوں میں 2لاکھ24ہزار صارفین کی بجلی بند

حکومت فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کرے ،مخدوم احمد محمود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن