پاک فوج ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہے ،قاری احمد علی ندیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر تحفظ ختم نبوت پنجاب قاری احمد علی ندیم نے کہا ہے کہ پاک فوج ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہے قوم ایک بات ذہن نشین کر لے کہ امریکہ جیسا عیار ملک ابھی اس خطہ سے گیا نہیں ہے۔۔۔
طالبان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد وہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فضاء کو فروغ دینے کیلئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیگا اس میں امریکہ کی معاونت’ بھارت کی خفیہ ایجنسی راء بھی کررہی ہے ہمیں اپنی فوج کو مضبوط اور اداروں کیساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور فرقہ وارانہ ہر اس سازش کو سمجھتے ہوئے ناکام بنانا ہوگا ۔جو پاکستان میں شیعہ سنی دیوبندی’ بریلوی جیسے فرقہ وارانہ تعصبات کو ابھارنے کیلئے اوچھے ہتھکنڈے کرسکتے ہیں جنہیں ہر صورت ناکام بنانا ہوگا،تب ہی پاکستان میں امن کی فضاء بھی فروغ پائیگی۔