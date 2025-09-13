صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وادی سون کی پہاڑیوں میں دہشتگردوں کیخلاف سرچ آپریشن

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں نوشہرہ پولیس نے دہشت گردوں اور جرائم دشمن عناصرکی سرکوبی اور حساس تنصیبات کے تحفظ کیلئے وادی سون کی پہاڑیوں میں خصوصی سرچ آپریشن کیا۔۔۔

 آپریشن کے دوران پولیس نے گھروں اور ڈیرہ جات پر جا کر تلاشی لی گئی، مشکوک افراد کی بائیومیٹرک کے ذریعے چیکنک کی گئی اور شہریوں کو ہدائت کی گئی کہ وہ علاقہ میں مشکوک افراد پر نگاہ رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں ، ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے بتایا کہ یہ سرچ اپریشن علاقہ میں کسی بھی ممکنہ تخریبی کاروائی کے تدارک کیلئے حفظ ما تقدم کے دور پر کیا گیا ، عوام کی جان و مال اور حساس تنصیبات کا تحفظ ہپولیس کی ذمہ درای ہے جس ست بطریق احسن عہدہ براء ہونے کیلئے خوشاب پولیس پوری طرح الرٹ ہے ۔

 

