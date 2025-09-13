صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے چارے کی فصل تباہ،کسانوں کی مشکلات میں اضافہ

  • سرگودھا
سیلاب سے چارے کی فصل تباہ،کسانوں کی مشکلات میں اضافہ

مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)سیلابی پانی سے چارہ کی فصلات ضائع ہونے سے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ، سیلاب سے بچ جانے والے نواحی علاقوں میں فصل چارہ کے نرخ بڑھ جانے سے جانوروں کا چارہ عام آدمی کی پہنچ سے د ور ہے۔۔۔

 مڈھ رانجھا اور گر دونواح میں سیلابی پانی سے متاثرہ دیہاتوں میں زیر کاشت فصلات اور چارہ جات تباہ ہوگئے تھے جس کی وجہ سے کسان ومویشی پال حضرات کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا۔سیلابی پانی سے بچ جانے والے قریبی علاقوں میں فصل چارہ کی مانگ میں اضافہ کے باعث فصل چارہ کی قیمت فی کنال15ہزارروپے تک پہنچ گئی ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن