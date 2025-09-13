سیلاب سے چارے کی فصل تباہ،کسانوں کی مشکلات میں اضافہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)سیلابی پانی سے چارہ کی فصلات ضائع ہونے سے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ، سیلاب سے بچ جانے والے نواحی علاقوں میں فصل چارہ کے نرخ بڑھ جانے سے جانوروں کا چارہ عام آدمی کی پہنچ سے د ور ہے۔۔۔
مڈھ رانجھا اور گر دونواح میں سیلابی پانی سے متاثرہ دیہاتوں میں زیر کاشت فصلات اور چارہ جات تباہ ہوگئے تھے جس کی وجہ سے کسان ومویشی پال حضرات کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا۔سیلابی پانی سے بچ جانے والے قریبی علاقوں میں فصل چارہ کی مانگ میں اضافہ کے باعث فصل چارہ کی قیمت فی کنال15ہزارروپے تک پہنچ گئی ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے ۔