حکمران کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹ کر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں،حسن اسلم اعوان

  • سرگودھا
حکمران کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹ کر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں،حسن اسلم اعوان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے رکن ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ فارم 47کی بیساکھیوں کے ذریعے ایوان اقتدار تک پہنچنے والے حکمران ٹولے نے اپنے پورے عرصہ اقتدار میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔۔۔

 اور اپنی نام نہاد کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹ کر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں میں اور حکمران متاثرین کی دادا رسی اور ان کی بحالی کیلئے عملی اقدامات اٹھانے کی بجائے اپنے غیر آئینی اقتدار کے تحفظ کی کوششوں میں الجھے ہوئے ۔

 

